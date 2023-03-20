Французький уряд пережив два вотуми недовіри, подані опозицією

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Французький уряд у понеділок пережив два вотуми недовіри, подані опозиційними законодавцями. Вони невдоволені тим, що президент Емманюель Макрон використав спеціальні конституційні повноваження, щоб ухвалити непопулярну пенсійну реформу без парламентського голосування. У Парижі почалися мітинги противників реформи.

Про це повідомляє France 24 з посиланням на пряму трансляцію засідання.

Один вотум недовіри зареєструвала опозиційна партія «Національний фронт», а інший — невелика група депутатів, яка заручилася підтримкою лівих.

Попри підвищення пенсійного віку у Франції, він залишається одним із найнижчих у Європі. Для порівняння — пенсійний вік в Італії та Німеччині становить 67 років, у Великій Британії — 66, в Іспанії — 65.