Французький уряд пережив два вотуми недовіри, подані опозицією
- Автор:
- Софія Телішевська
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Французький уряд у понеділок пережив два вотуми недовіри, подані опозиційними законодавцями. Вони невдоволені тим, що президент Емманюель Макрон використав спеціальні конституційні повноваження, щоб ухвалити непопулярну пенсійну реформу без парламентського голосування. У Парижі почалися мітинги противників реформи.
Про це повідомляє France 24 з посиланням на пряму трансляцію засідання.
Один вотум недовіри зареєструвала опозиційна партія «Національний фронт», а інший — невелика група депутатів, яка заручилася підтримкою лівих.
Попри підвищення пенсійного віку у Франції, він залишається одним із найнижчих у Європі. Для порівняння — пенсійний вік в Італії та Німеччині становить 67 років, у Великій Британії — 66, в Іспанії — 65.
- Законопроєкт про підняття пенсійного віку з 62 до 64 років обговорювали в парламенті протягом шести тижнів, перш ніж стало зрозуміло, що президент Макрон не може набрати достатньо голосів. Це змусило уряд застосувати конституційну норму, відому як стаття 49.3, що дозволяє ухвалювати закон без голосування.
- Макрон зробив реформу пенсійного забезпечення головним пріоритетом свого другого терміну, стверджуючи, що важливо уникнути дефіциту, який посилився через енергетичну кризу та витрати на коронавірус. Плани влади підвищити пенсійний вік спричинили масові протести та страйки.