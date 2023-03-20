Угоду про мільйон боєприпасів для України підписали 18 країн — список
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Вісімнадцять країн підписали проєкт Європейського оборонного агентства щодо спільної закупівлі мільйона боєприпасів для допомоги Україні та поповнення національних запасів держав-членів.
Про це ідеться в заяві Європейського оборонного фонду від 20 березня.
Підписали 18 країн: Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Швеція та Норвегія.
Не підписали 10 країн: Угорщина, Болгарія, Іспанія, Польща, Словенія, Литва, Латвія, Італія, Данія та Ірландія. Вони висловили намір приєднатися до ініціативи незабаром після виконання національних процедур (крім Угорщини — вона категорично проти).
ЄС заявляє, що спільні закупівлі є найкращим варіантом завдяки економії на масштабі, вони дозволяють державам-членам закуповувати боєприпаси відповідно до їхніх національних потреб і підтримують Україну. Ця домовленість є гнучкою та інклюзивною за своєю природою, що дозволяє всім іншим державам-членам приєднатися до ініціативи на більш пізньому етапі.
- 20 березня країни-члени ЄС домовились закупити для ЗСУ мільйон боєприпасів калібру 155 мм протягом наступних 12 місяців. У ЄС три підходи: один мільярд євро для негайної доставки, один мільярд євро — на спільні закупівлі, а також доручення нарощувати виробничі потужності.