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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Getty Images / «Бабель»

США виділяють Україні черговий пакет військової допомоги, його вартість — $350 мільйонів.

Про це 20 березня оголосив державний секретар Ентоні Блінкен.

До пакету увійдуть:

На початку березня агентство Reuters писало, що Україна попросила у Сполучених Штатів касетні боєприпаси, щоб використовувати їхні фрагменти для атак дронами. Україна, зокрема, шукає касетну авіабомбу MK-20 для скидання її окремих частин з дронів — це на додачу до 155-мм касетних артилерійських снарядів, які Україна просила раніше.