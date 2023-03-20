США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
США виділяють Україні черговий пакет військової допомоги, його вартість — $350 мільйонів.
Про це 20 березня оголосив державний секретар Ентоні Блінкен.
До пакету увійдуть:
- артилерійські боєприпаси 155 мм;
- боєприпаси калібру 25 мм для гармат;
- 81-мм і 60-мм мінометні системи та міномети;
- боєприпаси для HIMARS;
- протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM;
- протитанкова зброя АТ-4;
- річкові катери;
- тепловізори, оптика;
- обладнання для розмінування;
- запчастини та польове обладнання.
На початку березня агентство Reuters писало, що Україна попросила у Сполучених Штатів касетні боєприпаси, щоб використовувати їхні фрагменти для атак дронами. Україна, зокрема, шукає касетну авіабомбу MK-20 для скидання її окремих частин з дронів — це на додачу до 155-мм касетних артилерійських снарядів, які Україна просила раніше.
- У лютому американська General Atomics запропонувала українській владі купити два розвідувально-ударні безпілотники MQ-9 Reaper за символічний долар, але із суттєвими «деякими витратами» — угода вимагатиме від Києва витратити майже $10 мільйонів на доставку Reaper в Україну та приблизно $8 мільйонів на рік на технічне обслуговування.