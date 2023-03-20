Рада звільнила міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна

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Мусієнко Владислав / УНІАН

Верховна Рада проголосувала за звільнення міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна. Його планують відправити послом у Китай.

Про це пише нардеп Олексій Гончаренко.

Також Рада звільнила з посади віцепремʼєр-міністра України — міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. На найближчому засіданні його призначать на нову посаду — віцепремʼєр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України.

Раніше премʼєр Денис Шмигаль підтверджував відставку Рябікіна і зазначав, що на його місце планують призначити колишнього очільника «Укрзалізниці» Олександра Камишіна.