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СБУ арештувала майно головного охоронця Януковича на 50 мільйонів гривень

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

СБУ

Служба безпеки України арештувала все майно керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича на суму близько 50 мільйонів гривень.

Зокрема, це:

Наразі їхнього власника перевіряють на причетність до фінансування російських окупантів. Під час обшуків у київській квартирі фігуранта знайшли:

Триває слідство в межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).