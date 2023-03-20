У першому турі виборів президента Чорногорії переміг чинний лідер. Проросійський кандидат вилетів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Flickr / United Nations in Montenegro
У першому турі президентських виборів у Чорногорії перемагає чинний багаторічний лідер Міло Джуканович. За нього проголосували трохи більше 35% виборців.
Про це пише Reuters.
На другому місці опинився представник від нової проєвропейської партії, колишній міністр економіки Яков Мілатович. Він отримав понад 29% голосів.
Таким чином у другому турі, який планується на 2 квітня, змагатимуться Джуканович та Мілатович.
Натомість проросійський кандидат Андрія Мандич, якого вважали одним із фаворитів, не пройшов до другого туру. Він посів третє місце з результатом у понад 19%. Мандич вже закликав своїх прихильників у другому турі підтримати саме Мілатовича. Андрія Мандич був одним із підозрюваних та навіть визнаний винним у підготовці державного перевороту в Чорногорії в 2016 році, який спонсорувала росія. Але згодом апеляція виправдала його і відправила справу на повторний розгляд.
- 16 березня президент Чорногорії Міло Джуканович видав указ про розпуск парламенту. Тепер у країні мають провести дострокові парламентські вибори.