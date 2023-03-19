Косово та Сербія погодили план нормалізації відносин
- Автор:
- Анна Холоднова
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Josep Borrell Fontelles / Facebook
Косово і Сербія погодили план нормалізації відносин.
Про це повідомив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель.
«Є домовленість. Косово і Сербія погодили імплементаційний додаток до угоди на шляху до нормалізації відносин. Сторони повністю зобовʼязалися дотримуватися всіх статей угоди та виконувати свої відповідні зобовʼязання швидко і сумлінно», — написав він у Twitter.
Ця угода зобовʼязує Косово негайно розпочати переговори про надання сербській громаді в Косові відповідного рівня самоврядування. Протягом 30 днів Белград і Приштина мають створити спільний моніторинговий комітет під головуванням ЄС. Сторони також погодилися терміново схвалити декларацію про зниклих безвісти. Зі свого боку ЄС протягом 150 днів організує донорську конференцію з інвестиційної та фінансової допомоги Косову та Сербії. Але поки сторони не виконають всі положення угоди з нормалізації відносин, жодних виплат не буде.
- 27 лютого 2023 року в Брюсселі відбулася зустріч високого рівня в рамках діалогу Белград — Приштина. Темою зустрічі була європейська пропозиція щодо нормалізації відносин між Косовом та Сербією. Згідно з планом (ось він), сторони мають розвивати нормальні, добросусідські відносини одна з одною на основі рівноправності, а також взаємно визнати документи та національні символи, включно з паспортами, дипломами, номерними знаками та митними печатками. Крім цього, європейська пропозиція передбачає розвʼязання будь-яких суперечок між собою виключно мирними засобами та утримання від погрози силою або її застосування. Також у плані прописано, що Сербія не заперечуватиме проти членства Косова в будь-якій міжнародній організації.
- На зустрічі лідери Сербії та Косова заявили, що не заперечують проти цього плану, але відмовилися юридично його підписати як угоду. У березні вони мають погодити дорожню карту з термінами реалізації плану.
- Натомість Косово дає згоду на створення механізму «належного рівня самоврядування» косовських сербів та їх прямої фінансової підтримки з боку Сербії. Також у Косові мають юридично закріпити статус Сербської православної церкви та охорону сербських релігійних памʼяток. А ЄС зобовʼязався створити спеціальний фонд для фінансування спільних проєктів Сербії та Косова.
- 1 березня Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не підпише план для нормалізації відносин з Косовом через пункти, що стосуються взаємного визнання та вступу Косова до ООН.