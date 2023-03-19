Косово та Сербія погодили план нормалізації відносин

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Josep Borrell Fontelles / Facebook

Косово і Сербія погодили план нормалізації відносин.

Про це повідомив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель.

«Є домовленість. Косово і Сербія погодили імплементаційний додаток до угоди на шляху до нормалізації відносин. Сторони повністю зобовʼязалися дотримуватися всіх статей угоди та виконувати свої відповідні зобовʼязання швидко і сумлінно», — написав він у Twitter.

Ця угода зобовʼязує Косово негайно розпочати переговори про надання сербській громаді в Косові відповідного рівня самоврядування. Протягом 30 днів Белград і Приштина мають створити спільний моніторинговий комітет під головуванням ЄС. Сторони також погодилися терміново схвалити декларацію про зниклих безвісти. Зі свого боку ЄС протягом 150 днів організує донорську конференцію з інвестиційної та фінансової допомоги Косову та Сербії. Але поки сторони не виконають всі положення угоди з нормалізації відносин, жодних виплат не буде.