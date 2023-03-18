«Зернову угоду» продовжили ще на чотири місяці
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Угоду про безпечне вивезення української агропродукції з трьох портів на Чорному морі продовжили ще на 120 днів. Хоча росія наполягала на тому, що дала згоду продовжити її лише на 60 днів.
Про це повідомили президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Ердоган підтвердив, що «зернову угоду» продовжили, і зазначив, що вона лишатиметься чинною після 19 березня. Але він не назвав термін, на який продовжили угоду.
Натомість Кубраков наголосив, що угоду продовжили на 120 днів, а не на 60, як казала росія.
- 22 липня 2022 року росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна з портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Угоду росія та Україна підписували окремо — кожен з ООН і Туреччиною. Підписів України та росії на одному документі немає. На початку серпня з портів Одеси вирушив перший караван суден. 17 листопада 2022 року угоду офіційно продовжили ще на чотири місяці.
- 13 березня російська сторона після перемовин із представниками ООН погодилася на продовження «зернової угоди», але лише на 60 днів. Однак подальша позиція росії залежатиме від «прогресу щодо експорту російської агропродукції». У рф хочуть, щоб Захід послабив санкції для російського продовольства та добрив. Але в Україні сказали, що позиція росії продовжити «зернову угоду» на 60 днів суперечить цій угоді, адже продовжувати її можна щонайменше на 120 днів.