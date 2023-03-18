Дональд Трамп «очікує на арешт» у вівторок. Він закликав прихильників виходити на протести
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Колишній президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що «очікує на арешт» у вівторок, 21 березня. Він закликав своїх прихильників виходити на протести.
Як пише Associated Press, у своїх постах Трамп заявив, що прокурор Нью-Йорка розглядає звинувачення у справі про приховування грошей, виплачених жінкам, які казали про сексуальні контакти з ним. Трамп написав про «виток інформації» з офісу окружного прокурора Манхеттена, що вказує на його затримання.
У постах Трамп знову заявив про «вкрадені» президентські вибори 2020 року і закликав прихильників «повернути нашу націю». Подібне він казав 6 січня 2021 року. Того дня його виборці штурмували Капітолій.
- У березні цього року Міністерство юстиції США вперше дозволило притягнути Трампа до відповідальності у справі про штурм Капітолія.
- Трампу також загрожує кримінальне переслідування з боку Міністерства юстиції за спроби скасувати результати президентських виборів 2020 року.