На Київщині та Житомирщині можливі відключення світла
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash
Через ремонтні роботи на обʼєктах мереж у Житомирській та Київській областях можливі тимчасові відключення світла. Про це повідомили в Міністерстві енергетики.
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що загалом енергосистема України працює без обмежень, запас потужності є. Ситуація в енергосистемі залишається стабільною, попри нічну атаку дронів — вочевидь, вони не влучили в обʼєкти енергосистеми. Генерація повністю забезпечує потреби споживачів у всіх областях.
- У ніч проти 18 березня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. Сили ППО збили 11 із 16 дронів. Два дрони поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури в Новомосковську, що на Дніпропетровщині. Ще три дрони влучили в нежитлові приміщення в Яворівському районі Львівської області. Жертв немає.