На Київщині та Житомирщині можливі відключення світла

Новини

Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

Через ремонтні роботи на обʼєктах мереж у Житомирській та Київській областях можливі тимчасові відключення світла. Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що загалом енергосистема України працює без обмежень, запас потужності є. Ситуація в енергосистемі залишається стабільною, попри нічну атаку дронів — вочевидь, вони не влучили в обʼєкти енергосистеми. Генерація повністю забезпечує потреби споживачів у всіх областях.