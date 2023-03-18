У Чехії посадовцям заборонили користуватися TikTok
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Videvo
У Чехії державні органи та підприємства, а також деякі приватні компанії заборонили своїм співробітникам користуватися TikTok на робочих компʼютерах і телефонах з міркувань безпеки. Це стосується й особистих пристроїв, якщо вони використовуються для роботи.
Про це повідомляє Radio Pague International.
Заборону запровадили після попередження Національного управління кібербезпеки та інформаційної безпеки, яке заявило, що TikTok становить загрозу безпеці. Аналогічне рішення ухвалили, наприклад, напівдержавна енергетична компанія ČEZ, Академія наук Чехії, Чесько-Моравська конфедерація профспілок, банк ČSOB, а також інші установи.
У Міністерстві оборони Чехії, окрім TikTok, заборонили також китайський додаток WeChat.
- Фактично TikTok підозрюють у шпигунстві на користь китайської влади. США розглядають заборону TikTok на своїй території, якщо китайські власники не відмовляться від своїх часток у компанії. Соцмережа вже активно потрапляє під бан держструктур країн Заходу — користуватися TikTok заборонено держслужбовцям США, Канади, Британії, ЄС, Нової Зеландії та Індії.