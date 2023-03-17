Павло Рябікін йде з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Замість нього буде Олександр Камишін
- Автори:
- Ангеліна Шеремет, Марія Жартовська
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Сергій Моргунов / «Бабель»
Павло Рябікін залишає посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Замість нього буде колишній очільник правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін.
Про це «Бабелю» повідомили джерела в уряді.
Павла Рябікіна після звільнення призначать послом України в Китаї.
Ще влітку в уряді обговорювали можливість ліквідації або трансформації цього міністерства, були різні варіанти — своєрідна агенція при Міноборони та навіть обʼєднання з Мінцифри. Але згодом в ОП зʼявилася ідея реінкарнації міністерства.
- Олександр Камишін був на посаді голови правління «Укрзалізниці» з 1 квітня 2022 року (з 11 серпня 2021 року виконував обовʼязки голови). У лютому 2023 року подав у відставку і додав, що буде займатись розвитком євроінтеграції української залізниці, а також став позаштатним радником Зеленського.