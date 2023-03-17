Материнську компанію Pornhub купив новий власник. Він хоче домогтися прозорості
- Автор:
- Анна Холоднова
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Flickr
Канадська приватна інвестиційна фірма Ethical Capital Partners (ECP) придбала компанію MindGeek, якій належать Pornhub, YouPorn та інші подібні сайти.
Про це повідомляє Financial Times.
Сума угоди наразі невідома. MindGeek продовжить роботу під керівництвом нинішніх топменеджерів разом з управлінською командою ECP, до якої входять юристи та колишні інвестори в галузі канабісу, яка в США почала розвиватися на легальній основі. В ECP кажуть, що хочуть показати прозорість бізнесу MindGeek на тлі низки скандалів. Фактично новий власник буде працювати над відбілюванням репутації MindGeek.
Раніше на MindGeek подали до суду через відео з неповнолітніми на Pornhub, де користувачі самі завантажуюють відео, як на YouTube. У Ethical Capital Partners заявили, що прагнуть розвʼязати юридичні проблеми компанії.
- У 202о році газета The New York Times опублікувала статтю, в якій говорилося, що Pornhub заробляє на відео з реальними сценами насильства і неповнолітніми. Одна жінка розповіла журналістам, що знайшла на сайті понад 50 роликів зі своєю 15-річною дочкою після її зникнення, а 19-річна дівчина зазнала жорстокого цькування в коледжі через злив інтимного відео для хлопця. Ситуація довела її до наркозалежності і спроби самогубства.
- Пізніше MasterСard почала розслідування, а сам сайт заборонив завантажувати на нього відео — тепер це можуть робити тільки партнери і моделі, які заробляють (раніше міг кожен охочий). Разом із тим Pornhub відкинув звинувачення.
- В середині грудня 2020 року стало відомо, що Pornhub видалив близько девʼяти мільйонів неверифікованих відео зі своєї платформи.
- Згодом Mastercard відновила доступ до сайтів підписки, а MindGeek отримала судові позови.