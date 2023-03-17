Латвія заборонила вʼїзд 35 росіянам за підтримку війни в Україні. У списку — Надія Бабкіна та Лєра Кудрявцева
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Латвія додала до списку небажаних осіб і заборонила вʼїзд 35 росіянам, які підтримали російську агресію в Україні.
Про це міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс оголосив 17 березня.
Рішення передбачає заборону на вʼїзд цих людей до Латвії на невизначений термін.
У списку:
- колишній посол «ЛНР» у Москві Родіон Мірошник;
- співаки Ярослав Дронов (Shaman), Акім Апачов (Гасанов), Наталія Качура, Надія Бабкіна, Олександр Маршал;
- телеведучі Лєра Кудрявцева, Юлія Барановська, Руслан Осташко;
- актори Поліна Агурєєва, Кирило Кузнєцов, Станіслав Старовойтов;
- політологи Євгеній Сатановський, Геворг Мірзаян, Ростислав Іщенко, Дмитро Євстафʼєв;
- журналісти Михайло Шахназаров та Юлія Вітязєва.
Латвія заявила, що рішуче засуджує неспровоковану та невиправдану війну росії в Україні, а підтримка агресії означає відповідальність за скоєні злочини, «тому вʼїзд таких людей до Латвії неприпустимий».
- 16 лютого Латвія дозволила передавати Україні машини, які вилучили у пʼяних водіїв. Рішення про передачу цих машин у кожному конкретному випадку ухвалюватиме Кабінет міністрів. Процес передачі планують налагодити через організацію, яка співпрацює з урядом України й отримала конкретні запити щодо допомоги.