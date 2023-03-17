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Латвія заборонила вʼїзд 35 росіянам за підтримку війни в Україні. У списку — Надія Бабкіна та Лєра Кудрявцева

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Латвія додала до списку небажаних осіб і заборонила вʼїзд 35 росіянам, які підтримали російську агресію в Україні.

Про це міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс оголосив 17 березня.

Рішення передбачає заборону на вʼїзд цих людей до Латвії на невизначений термін.

У списку:

Латвія заявила, що рішуче засуджує неспровоковану та невиправдану війну росії в Україні, а підтримка агресії означає відповідальність за скоєні злочини, «тому вʼїзд таких людей до Латвії неприпустимий».