Зеленський підписав перші цього року зміни до бюджету — витрати збільшились на понад 5 мільярдів гривень
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)
Президент України Володимир Зеленський підписав перші цього року зміни до бюджету (закон № 8399).
Про це 17 березня повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.
Закон додає ще одне джерело наповнення Фонду ліквідації наслідків війни — продаж активів російських олігархів за законом «Про санкції».
Передбачається збільшення витрат бюджету на 5,5 мільярда гривень, а саме:
- +1,35 млрд грн — нова бюджетна програма на реконструкцію та/або модернізацію трьох лікарень (Охматдит, університетська клініка у Києві та реабілітаційний центр у Львові) — коштом кредиту від Австрії;
- +1,28 млрд грн на гранти для малого та мікробізнесу з переробки;
- +1,12 млрд грн на програму відбудови мостів (кредит Британії);
- +1,094 млрд грн на облаштування пунктів пропуску (кредит Польщі);
- +365,7 млн грн Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (грант Світового банку);
- + 285 млн грн на закупівлю безпілотників для моніторингу державного кордону (кредит Польщі);
- + 80 млн грн на закупівлю спецобладнання для лікарень (грант Японії).
Ще 4,5 мільярда гривень підуть на оновлення вагонів залізниці (фінансуватимуть це із залишків програм 2020, 2021 і 2022 років та частково з коштів Дорожнього фонду, які у 2023 виділили на безпеку дорожнього руху).
Також передбачили можливість компенсації (страховку) для власників морських суден і суден, які ходять у внутрішніх водах, у разі, якщо вони отримують пошкодження чи будуть знищені росією. Загальний обсяг компенсацій — до 20 мільярдів гривень.
Крім цього, Міністерство відновлення отримало від Міністерства фінансів Фонд ліквідації наслідків збройної агресії — це 52,5 мільярда гривень.
- 13 березня уряд підтримав законопроєкт про збільшення видатків з державного бюджету на 537 мільярдів гривень — це буде найбільше збільшення бюджету в історії України. Понад 518 мільярдів пропонують додатково спрямувати на сектор безпеки й оборони та ще на 19 мільярдів збільшити резервний фонд. Це допоможе посилити обороноздатність країни.