Новини

Зеленський підписав перші цього року зміни до бюджету — витрати збільшились на понад 5 мільярдів гривень

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

Президент України Володимир Зеленський підписав перші цього року зміни до бюджету (закон № 8399).

Про це 17 березня повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Закон додає ще одне джерело наповнення Фонду ліквідації наслідків війни — продаж активів російських олігархів за законом «Про санкції».

Передбачається збільшення витрат бюджету на 5,5 мільярда гривень, а саме:

Ще 4,5 мільярда гривень підуть на оновлення вагонів залізниці (фінансуватимуть це із залишків програм 2020, 2021 і 2022 років та частково з коштів Дорожнього фонду, які у 2023 виділили на безпеку дорожнього руху).

Також передбачили можливість компенсації (страховку) для власників морських суден і суден, які ходять у внутрішніх водах, у разі, якщо вони отримують пошкодження чи будуть знищені росією. Загальний обсяг компенсацій — до 20 мільярдів гривень.

Крім цього, Міністерство відновлення отримало від Міністерства фінансів Фонд ліквідації наслідків збройної агресії — це 52,5 мільярда гривень.