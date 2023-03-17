У ЄС хочуть дозволити чиновникам і депутатам брати на роботу домашніх тварин
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
У Європейській комісії розглядають можливість дозволити чиновникам і депутатам приводити домашніх тварин на роботу.
Про це пише Politico.
«Щодо присутності собак у наших приміщеннях, Комісія вивчає присутність домашніх тварин і організує пілотні заходи, куди співробітники зможуть приходити зі своїми домашніми тваринами», — зазначив комісар з питань бюджету та адміністрації Йоганнес Ган.
Наприкінці листопада 2022 року група депутатів Європарламенту офіційно звернулася до Комісії з проханням дозволити домашнім тваринам перебувати на робочих місцях. На їхню думку, це покращить психічне здоровʼя співробітників.
Також ініціатори попросили створити спеціальні простори зі сміттєвими баками і пакетами для відходів. Крім того, депутати Європарламенту запропонували Єврокомісії заохочувати працівників брати безпритульних собак.
- Американські президенти живуть у Білому домі зі своїми улюбленцями вже понад сто років. Традиція переривалася лише на час президентства Дональда Трампа. Президент США Джо Байден переїхав до Білого дому разом із двома своїми собаками. У подружжя Байденів були дві німецькі вівчарки — Чемп і Мейджор. Останнього у 2018 році вони взяли з притулку у штаті Делавер. У 2021 році Джо та Джилл Байден оголосили про смерть Чемпа. Собака прожив у родині 13 років.