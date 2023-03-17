Данія і союзники обговорюють відправку винищувачів в Україну. У США та Німеччини таких планів поки що немає
- Автор:
- Анна Холоднова
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Reuters
Данія і союзники обговорюють, чи передавати Україні винищувачі, а Німеччина та США поки що не планують цього робити, пише The Guardian.
Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен в ефірі TV2 заявила, що західні країни обговорюють відправку літаків в Україну. За словами міністра оборони Данії, його країна відкрита для цієї ідеї.
«Я не виключаю, що в якийсь момент може виникнути потреба розглянути внесок винищувачів», — зазначив Троелс Лунд Поульсен.
Із 1970-х років ВПС Данії придбали 77 літаків F-16. За даними місцевих ЗМІ, близько 30 із них працюють.
Польща найближчими днями передасть Україні перші 4 з 10 радянських винищувачів МіГ-29. А от Німеччина та США поки що не планують надсилати українцям літаки.
«Поки що всі погодилися з тим, що зараз не час надсилати винищувачі. Я поки що не маю підтвердження з Польщі, що це сталося», — сказав журналістам міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Білий дім назвав крок Польщі суверенним рішенням і похвалив поляків за активну допомогу Києву. Але Адміністрація президента США підкреслила, що рішення поляків не матиме жодного стосунку до президента Джо Байдена, який поки що не підтримав пропозиції надати Україні американські F-16.
«Наразі немає жодних змін у нашій точці зору щодо винищувачів. Це наше суверенне рішення», — заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
- 16 березня стало відомо, що Польща і Словаччина домовилися створити коаліцію країн для передачі Україні бойових літаків. Країни погодились передати Києву винищувачі МіГ-29, які є на озброєнні українських Військово-повітряних сил. Словаччина готується передати 10 з 11 таких винищувачів, але спершу це має затвердити парламент. Польща найближчими днями передає 4 літаки — решту обіцяють надати протягом року. Загалом у ВПС Польщі 28 винищувачів МіГ-29.
- Україна просить у союзників багатофункціональні винищувачі західного виробництва, такі як F-15, F-16 і F-18. Партнери наразі погодились лише на тренування українських пілотів, зокрема це пообіцяли Британія, Польща та ще три країни, які тримають у секреті. Дискусії про підготовку до передачі західних літаків тривають.