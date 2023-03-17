Данія і союзники обговорюють відправку винищувачів в Україну. У США та Німеччини таких планів поки що немає

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Reuters

Данія і союзники обговорюють, чи передавати Україні винищувачі, а Німеччина та США поки що не планують цього робити, пише The Guardian.

Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен в ефірі TV2 заявила, що західні країни обговорюють відправку літаків в Україну. За словами міністра оборони Данії, його країна відкрита для цієї ідеї.

«Я не виключаю, що в якийсь момент може виникнути потреба розглянути внесок винищувачів», — зазначив Троелс Лунд Поульсен.

Із 1970-х років ВПС Данії придбали 77 літаків F-16. За даними місцевих ЗМІ, близько 30 із них працюють.

Польща найближчими днями передасть Україні перші 4 з 10 радянських винищувачів МіГ-29. А от Німеччина та США поки що не планують надсилати українцям літаки.

«Поки що всі погодилися з тим, що зараз не час надсилати винищувачі. Я поки що не маю підтвердження з Польщі, що це сталося», — сказав журналістам міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Білий дім назвав крок Польщі суверенним рішенням і похвалив поляків за активну допомогу Києву. Але Адміністрація президента США підкреслила, що рішення поляків не матиме жодного стосунку до президента Джо Байдена, який поки що не підтримав пропозиції надати Україні американські F-16.

«Наразі немає жодних змін у нашій точці зору щодо винищувачів. Це наше суверенне рішення», — заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.