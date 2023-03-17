У «Дії» обрали нову назву для Південної залізниці — Харківська
- Автор:
- Анна Холоднова
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НАБУ
У застосунку «Дія» завершилося опитування щодо нової назви Південної залізниці. Більшість користувачів проголосували за Харківську залізницю.
Про це пише Мінцифри.
Загалом у голосуванні взяли участь понад 860,4 тисячі користувачів. Серед них за Харківську залізницю віддали голос 335,6 тисячі українців, Слобожанська залізниця отримала 234,7 тисячі голосів, Східна — 232,5 тисячі, Слобідська — 57,4 тисячі.
- 21 лютого «Укрзалізниця» оголосила, що розпочала трирічну програму «Залізна українізація», щоб повністю позбутися імперських і російських назв, позначок та зображень на будь-яких обʼєктах залізничного транспорту. Серед інших важливих змін: із залізничних квитків вилучать російську мову, а радянську систему залізничних світлофорів замінять на загальноєвропейську.
- У «Дії» вже обрали нову назву для Південно-Західної залізниці. Найбільше голосів набрала назва Центральна (загалом проголосували 1,1 мільйона українців, цей варіант підтримали понад 417,2 тисячі з них).