У «Дії» обрали нову назву для Південної залізниці — Харківська

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У застосунку «Дія» завершилося опитування щодо нової назви Південної залізниці. Більшість користувачів проголосували за Харківську залізницю.

Про це пише Мінцифри.

Загалом у голосуванні взяли участь понад 860,4 тисячі користувачів. Серед них за Харківську залізницю віддали голос 335,6 тисячі українців, Слобожанська залізниця отримала 234,7 тисячі голосів, Східна — 232,5 тисячі, Слобідська — 57,4 тисячі.