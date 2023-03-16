Bild: Український літак «Мрія» перед російським вторгненням мали вивезти до Німеччини

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Helmuts R / Flickr

Український літак «Мрія» напередодні російського вторгнення мали вивезти до німецького міста Лейпциг.

Про це йдеться в матеріалі німецької газети Bild.

Представник аеропорту Уве Шухарт сказав: «Переміщення 225-го та меншого 124-го судна було заплановано на 25 лютого. Це було підтверджено 21 лютого. За кілька тижнів до цього вели обговорення».

Німецьке летовище за місяць до вторгнення вже все підготувало. Місця для паркування українських літаків були готові з 26 січня 2022 року. Екіпаж та льотчики сиділи у повністю заправленому літаку напередодні ввечері перед початком війни, але, за словами капітана Дмитра Антонова, їм не дозволили злетіти — за вказівкою вищого керівництва.

Аеропорт «Лейпциг» був другою домівкою для Ан-225 — з 2008 року «Мрія» приземлялася тут 32 рази (частіше ніж будь-де в Німеччині).