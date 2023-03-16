Bild: Український літак «Мрія» перед російським вторгненням мали вивезти до Німеччини
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Helmuts R / Flickr
Український літак «Мрія» напередодні російського вторгнення мали вивезти до німецького міста Лейпциг.
Про це йдеться в матеріалі німецької газети Bild.
Представник аеропорту Уве Шухарт сказав: «Переміщення 225-го та меншого 124-го судна було заплановано на 25 лютого. Це було підтверджено 21 лютого. За кілька тижнів до цього вели обговорення».
Німецьке летовище за місяць до вторгнення вже все підготувало. Місця для паркування українських літаків були готові з 26 січня 2022 року. Екіпаж та льотчики сиділи у повністю заправленому літаку напередодні ввечері перед початком війни, але, за словами капітана Дмитра Антонова, їм не дозволили злетіти — за вказівкою вищого керівництва.
Аеропорт «Лейпциг» був другою домівкою для Ан-225 — з 2008 року «Мрія» приземлялася тут 32 рази (частіше ніж будь-де в Німеччині).
- Літак Ан-225 був знищений під час ворожих обстрілів у Гостомелі ще в перший день російського вторгнення 24 лютого 2022 року. 19 березня колишній капітан літака «Мрія» Дмитро Антонов розповів, що Ан-225 можна було врятувати від ворожих обстрілів у Гостомелі, однак літак знищила безвідповідальність керівництва, в тому числі і Сергія Бичкова. Його не евакуювали, хоча була можливість.
- Служба безпеки України встановила, що посадовці держпідприємства «Антонов», попри застереження державних органів, не убезпечили літак Ан-225 «Мрія» від знищення під час вторгнення росії.
- 29 березня 2022 року «Укроборонпром» усунув з посади гендиректора державного підприємства «Антонов» Сергія Бичкова за підсумками службового розслідування після перевірки окремих фактів. У березні 2023 року СБУ повідомила про підозру колишнім керівникам «Антонова», які перешкоджали підготовці оборони аеродрому в Гостомелі — йдеться про ексдиректора «Антонова» Сергія Бичкова, начальника безпеки Олександра Нетьосова та директора Михайла Харченка.