Австрія приєдналася до списку країн, які підтримують створення спецтрибуналу проти рф

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Австрія приєдналася до переліку країн, які підтримують створення спецтрибуналу проти росії. Таким чином їх уже стало 33 країни.

Про це у своєму Twitter написав очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

«Вдячний Австрії за приєднання до коаліції країн, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. До складу Ключової групи вже входять 33 держави», — пояснив він.

За словами Кулеби, зі збільшенням кількості таких країн зростає віра в те, що керівництво рф таки притягнуть до відповідальності.