Велика Британія також заборонила міністрам використовувати TikTok на робочих телефонах

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У Великій Британії заборонили міністрам та іншим державним службовцям використовувати китайський додаток TikTok на робочих телефонах.

Про це повідомляє BBC.

Міністр Кабінету міністрів Олівер Дауден заявив депутатам, що додаток негайно заборонено з міркувань безпеки. Він назвав це «попереджувальним», але «розсудливим» кроком після перевірки Національним центром кібербезпеки.

Заборона не поширюватиметься на особисті телефони, бо це була «пропорційна» відповідь на «особливий ризик, повʼязаний із державними пристроями».