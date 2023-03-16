Велика Британія також заборонила міністрам використовувати TikTok на робочих телефонах
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Pixabay
У Великій Британії заборонили міністрам та іншим державним службовцям використовувати китайський додаток TikTok на робочих телефонах.
Про це повідомляє BBC.
Міністр Кабінету міністрів Олівер Дауден заявив депутатам, що додаток негайно заборонено з міркувань безпеки. Він назвав це «попереджувальним», але «розсудливим» кроком після перевірки Національним центром кібербезпеки.
Заборона не поширюватиметься на особисті телефони, бо це була «пропорційна» відповідь на «особливий ризик, повʼязаний із державними пристроями».
- Аналогічні заходи щодо TikTok вжили США, Канада, Данія, Бельгія та Індія, а також Єврокомісія. Сам TikTok заявив, що заборони були засновані на «недоречних побоюваннях і, ймовірно, викликані ширшою геополітикою». Соціальна мережа постійно заявляє, що не ділиться даними з китайським урядом, однак закони китайської розвідки вимагають, щоби фірми допомагали Комуністичній партії на її запит.