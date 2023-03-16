Естонія передасть Україні черговий пакет військової допомоги — там буде снайперська зброя та спецзасоби

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Ville Säävuori / Flickr

Уряд Естонії вирішив направити Україні черговий пакет військової допомоги.

Про це повідомили у Міністерстві оборони країни.

Новий пакет допомоги від Естонії має вартість €494 300. Він містить напівавтоматичні гвинтівки, снайперські гвинтівки, приціли, біноклі, боєприпаси, індивідуальне та спеціальне обладнання, патрульні катери та теплові камери, а також медичне обладнання.