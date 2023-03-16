Президент Анджей Дуда: Польща найближчими днями передасть Україні перші чотири літаки МіГ-29

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Польща найближчими днями передасть Україні перші 4 з 10 радянських винищувачів МіГ-29.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на спільній із чеським колегою Петром Павелом пресконференції у Варшаві, передає Укрінформ.

«Найближчими днями передамо 4 літаки. І протягом року поступово передамо решту», — сказав Дуда.

У ВПС Польщі 28 таких літаків. На початку березня Анджей Дуда заявляв, що Польща готова передати українським військовим усі свої винищувачі МіГ-29.