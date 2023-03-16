КНДР утретє за тиждень запустила ракету в бік Японського моря

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Loco Steve / Flickr

Північна Корея втретє за останній тиждень запустила міжконтинентальну балістичну ракету в бік Японського моря. Це сталося перед зустріччю президента Південної Кореї Юн Сок Йоля та премʼєр-міністра Японії Фуміо Кісіди в Токіо. Це перший візит південнокорейського лідера до Японії за понад десять років, повідомляє NHK.

Південнокорейські військові повідомили, що ракету запустили о 07:10 за місцевим часом із Пхеньяну. За даними Міноборони Японії, тривалість польоту становила близько 70 хвилин, максимальна висота — 6 тисяч кілометрів.

За попередніми даними, ракета пролетіла близько тисячі кілометрів і впала в Японському морі за межами виняткової економічної зони.