КНДР утретє за тиждень запустила ракету в бік Японського моря
- Автор:
- Софія Телішевська
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Loco Steve / Flickr
Північна Корея втретє за останній тиждень запустила міжконтинентальну балістичну ракету в бік Японського моря. Це сталося перед зустріччю президента Південної Кореї Юн Сок Йоля та премʼєр-міністра Японії Фуміо Кісіди в Токіо. Це перший візит південнокорейського лідера до Японії за понад десять років, повідомляє NHK.
Південнокорейські військові повідомили, що ракету запустили о 07:10 за місцевим часом із Пхеньяну. За даними Міноборони Японії, тривалість польоту становила близько 70 хвилин, максимальна висота — 6 тисяч кілометрів.
За попередніми даними, ракета пролетіла близько тисячі кілометрів і впала в Японському морі за межами виняткової економічної зони.
- Цього тижня Північна Корея здійснила кілька ракетних запусків на тлі спільних військових навчань Південної Кореї та США, які Пхеньян засуджує як ворожі дії. Перший пуск стався 13 березня, а другий — 14.