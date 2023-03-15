CNN: Перед падінням безпілотника MQ-9 Reaper у Чорне море США дистанційно видалили з нього секретне програмне забезпечення
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Ethan Miller / Staff
Американські військові стерли з безпілотника MQ-9 Reaper секретне програмне забезпечення перед тим, як він упав у Чорне море. Дрон зіштовхнувся з російським літаком.
Про це пише CNN.
Такі заходи США вжили для того, щоб росіянам не дісталася будь-яка секретна інформація. Напередодні координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі зазначав, що США вжили заходів для захисту «активів» на безпілотнику.
Секретар Радбезу росії Микола Патрушев заявив, що росія спробує відшукати уламки американського безпілотника.
- 14 березня над Чорним морем російський винищувач Су-27 перехопив і збив американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper. Приблизно о 07:03 один із російських літаків Су-27 зачепив гвинт MQ-9, унаслідок чого безпілотник впав у міжнародних водах. Кілька разів перед зіткненням два російських Су-27 скидали паливо та пролітали перед MQ-9 «у безрозсудній, екологічно небезпечній та непрофесійній манері».
- Міністерство оборони росії заперечило, що якийсь із його літаків контактував з американським безпілотником, і заявило, що дрон розбився через «різке маневрування».