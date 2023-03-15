ЗМІ: У Кремлі створили стратегію перетворення Молдови на сателіт росії

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Група міжнародних журналістів ознайомилася зі стратегією політичного та економічного підкорювання Молдови росією. Її створили в тому самому департаменті, де й план поглинання Білорусі.

Про це повідомляють журналісти видань «Досьє» (росія), RISE (Молдова), Delfi (Естонія), Kyiv Independent (Україна), Belarusian Investigative Center (Білорусь), Yahoo News (США), Süddeutsche Zeitung (Німеччина), Westdeutscher Rundfunk (Німеччина), Norddeutscher Rundfunk (Німеччина), Expressen (Швеція), Frontstory (Польща) и VSquare (Вишеградська четвірка).

Документ має назву «Стратегічні цілі російської федерації в Республіці Молдова». Його розробили в управлінні з прикордонної співпраці адміністрації президента росії та погодили з російськими спецслужбами. Стратегія визначає 2030 рік як "крайній термін" взяття під політичний контроль Молдови та її дистанціювання від західних партнерів.

Завдання в цьому плані розділили на «військово-політичні», «торгово-економічні» та «гуманітарні». Ось деякі цілі, які автори документу вважають досяжними в поточному десятилітті:

протистояння впливу НАТО та ЄС на Молдову;

примус Молдови до участі в ОДКБ, ЄАЕС та інших російських міжнародних проєктах;

врегулювання Придністровського конфлікту на основі особливого статусу Придністровʼя (за участю росії);

нарощування проросійських настроїв у суспільстві через пропаганду та освітні програми.

Згідно з документом, до 2022 року росії важливо зберегти російську військову присутність у невизнаному Придністровʼї та зберегти там свій вплив. Також серед завдань — підтримка молдавських проросійських політиків.

Крім того, росія має експлуатувати залежність Молдови від російського імпорту та зберегти обсяг постачання газу до країни для економічного тиску. Також Кремль мав завадити обмеженню своїх ЗМІ на території Молдови та збільшити їхню кількість.

Адміністрація російського президента пропонувала сформувати серед молдовських еліт стійкі проросійські настрої, перешкодити «румунізації» Молдови та зберегти у країні освіту російською мовою. Ще однією довгостроковою метою зазначено встановлення російської як мови міжнаціонального спілкування в Молдові.

Над створенням документа працював співробітник управління президента з прикордонного співробітництва Андрій Вавілов. Це управління відповідає за роботу з країнами в західному напрямку, воно ж займалося розробкою стратегії щодо Білорусі.

Ще один автор стратегії — Віктор Лисенко, заступник начальника управління президента з міжрегіональних і культурних звʼязків із зарубіжними країнами. Лисенко безпосередньо підпорядковується заступнику глави адміністрації президента рф Дмитру Козаку.