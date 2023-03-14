Мінкультури підготувало кілька змін для артистів, які хочуть виїхати за кордон

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Міністерство культури підготувало зміни до порядку виїзду артистів, митців і журналістів за кордон.

Про це міністр культури Олександр Ткаченко розповів під час телемарафону 14 березня.

Так, охочі виїхати повинні будуть надати:

підтвердження, що в їхніх організаціях ведеться військовий облік;

контракти — для чого виїжджають;

якщо метою виїзду є промоція України або збори коштів — звіт після повернення;

якщо дипломатичні візити — також має бути звіт.

Такий виїзд не може тривати понад 60 днів.