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Мінкультури підготувало кілька змін для артистів, які хочуть виїхати за кордон

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Кузьмін Олександр / УНІАН

Міністерство культури підготувало зміни до порядку виїзду артистів, митців і журналістів за кордон.

Про це міністр культури Олександр Ткаченко розповів під час телемарафону 14 березня.

Так, охочі виїхати повинні будуть надати:

Такий виїзд не може тривати понад 60 днів.