NASA хоче створити орбітальний буксир, щоб безпечно знищити МКС у 2030 році

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Американське космічне агентство NASA планує розробити космічний корабель, який допоможе контрольовано знищити Міжнародну космічну станцію (МКС) в атмосфері Землі, коли термін її перебування на орбіті спливе.

Про це пише Space.

Білий дім 9 березня оприлюднив запит щодо федерального бюджету на 2024 рік. У ньому для NASA хочуть виділити $27,2 мільярда. З цих коштів $180 мільйонів планують витратити «на початок розробки нового космічного буксира», який міг би безпечно вивести МКС з орбіти над відкритим океаном. Виділення коштів має схвалити Конгрес.

Поточний план виведення станції з ладу базується на спаленні двигуна роботизованими вантажними транспортними засобами «Прогрес», які має надати росія. Однак нещодавні витоки охолоджуючої рідини з російських кораблів показали, що потрібен більш надійний варіант.