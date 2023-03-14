NASA хоче створити орбітальний буксир, щоб безпечно знищити МКС у 2030 році
- Автор:
- Анна Холоднова
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Американське космічне агентство NASA планує розробити космічний корабель, який допоможе контрольовано знищити Міжнародну космічну станцію (МКС) в атмосфері Землі, коли термін її перебування на орбіті спливе.
Про це пише Space.
Білий дім 9 березня оприлюднив запит щодо федерального бюджету на 2024 рік. У ньому для NASA хочуть виділити $27,2 мільярда. З цих коштів $180 мільйонів планують витратити «на початок розробки нового космічного буксира», який міг би безпечно вивести МКС з орбіти над відкритим океаном. Виділення коштів має схвалити Конгрес.
Поточний план виведення станції з ладу базується на спаленні двигуна роботизованими вантажними транспортними засобами «Прогрес», які має надати росія. Однак нещодавні витоки охолоджуючої рідини з російських кораблів показали, що потрібен більш надійний варіант.
- МКС викристовують з кінця 1998 року. У грудні 2021 року адміністрація президента США Джо Байдена зобовʼязалася продовжити роботу Міжнародної космічної станції до 2030 року.
- У квітні 2022 року екскерівник «Роскосмосу» Рогозін казав, що рішення про припинення роботи на МКС у 2024 році ухвалене, а в липні того ж року «Роскосмос» повідомив NASA, що росія планує залишатися на Міжнародній космічній станції до 2028 року, поки не буде готова її власна станція на орбіті.
- 14 грудня значний витік охолоджувальної рідини з корабля «Союз», пристикованого до Міжнародної космічної станції, змусив російських космонавтів скасувати вихід у відкритий космос.