The Guardian: Україна зібрала досьє на 600 російських командирів, відповідальних за воєнні злочини. Їх розмістили на дошці завдовжки 4 метри

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The Guardian

Українські прокурори показали журналістам The Guardian схему з фотографіями та іменами російських чиновників та армійських командирів, відповідальних за воєнні злочини. Їх розмістили на дошці завдовжки 4 м і завширшки 1,5 м.

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На карті зображені понад 600 російських військових, які розміщені за підрозділами, аж до верховного головнокомандувача володимира путіна.

«Ми почали складати карту російських командирів і генералів минулого року. І продовжуємо оновлювати її тиждень за тижнем», — розповів головний прокурор Харківської області Олександр Фільчаков, який разом із колегами з інших регіонів працював над схемою від початку повномасштабного російського вторгнення.

У таблиці, зокрема, є фотографії володимира путіна, Сергія Шойгу, генерал-полковника Михайла Мізінцева, який керував облогою Маріуполя, та командира 64 окремої мотострілецької бригади Азатбека Омурбекова, підлеглі якого відповідальні за масові вбивства у Бучі.

Сорокарічний «бучанський різник» Омурбеков, як і всі старші офіцери, дислоковані в Україні, підпорядкувався генералу Олегу Салюкову — нинішньому головнокомандувачу Сухопутних військ росії.

Також на схемі — російський генерал-полковник Олександр Журавльов, який, імовірно, віддав наказ обстріляти Харків ракетами «Смерч». Він також допомагав Мізінцеву під час бомбардування Алеппо в 2016 році.

У таблиці є фото 51-річного полковника Олега Тимошина, відповідального за авіаудар по торговельному центру «Амстор» у Кременчуку. Його також звинувачують у причетності до ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі.