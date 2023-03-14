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«Укроборонпром» розпочав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати. Це вже другий боєприпас, виробництво якого підприємства концерну розгорнули в тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном.

На замовлення Міністерства оборони України вже поставлено першу партію 125-мм снарядів для танків Т-64, Т-72 і Т-80, якими Сили безпеки та оборони України бʼють окупантів.

Загалом Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів: мінометних мін 82 мм та 120 мм, артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм, а тепер і танкового снаряда 125 мм.

З міркувань безпеки виробництво перенесли за межі країни, але на заводах працюють здебільшого українці.