В Іспанії перша група українських військових до кінця тижня завершить навчання на танках Leopard-2A4

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Перша група українських військових завершить навчання на бойових танках Leopard 2A4 в Іспанії вже цього тижня.

Про це заявили у Міністерстві оборони Іспанії, пише CNN.

Тренування завершують 10 укомплектованих екіпажів і допоміжний персонал — загалом 55 військовослужбовців.

«Ці курси були започатковані після офіційного оформлення зобовʼязання Іспанії сприяти обороні України танками. Тоді Україна звернулася з проханням про підготовку екіпажів і обслуговуючого персоналу для оперативного розгортання наданих основних бойових танків Leopard 2A», — заявили в оборонному відомстві Іспанії.