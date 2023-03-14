Північна Корея знову запустила дві балістичні ракети в бік Японського моря
- Автор:
- Софія Телішевська
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Loco Steve / Flickr
Північна Корея у вівторок вранці здійснила нові пуски двох балістичних ракет малої дальності зі свого західного узбережжя в бік Японського моря.
Про це з посиланням на Обʼєднаний комітет начальників штабів (JCS) Збройних сил Південної Кореї повідомляє Yonhap.
Ракети були випущені близько 07:40 ранку (пізній вечір 13 березня — за київським часом) із Південної провінції Хванхе, поблизу західного узбережжя країни, і пролетіли приблизно 620 км, перш ніж упасти в море.
Південнокорейські військові назвали запуски ракет «серйозною провокацією», яка підриває стабільність на Корейському півострові.
Індійсько-Тихоокеанське командування США заявило, що останні запуски не становлять безпосередньої загрози для персоналу чи території США, або для їхніх союзників, але наголосило, що незаконні програми озброєння КНДР мають дестабілізуючий ефект.
- 13 березня південнокорейські й американські сили розпочали спільні навчання під назвою «Щит свободи», найбільші за пʼять років. Пхеньян попередив, що такі навчання можуть розглядатися як «оголошення війни». У Сеулі заявили, що вранці 12 березня Північна Корея запустила ракету з підводного човна.