Північна Корея знову запустила дві балістичні ракети в бік Японського моря

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Loco Steve / Flickr

Північна Корея у вівторок вранці здійснила нові пуски двох балістичних ракет малої дальності зі свого західного узбережжя в бік Японського моря.

Про це з посиланням на Обʼєднаний комітет начальників штабів (JCS) Збройних сил Південної Кореї повідомляє Yonhap.

Ракети були випущені близько 07:40 ранку (пізній вечір 13 березня — за київським часом) із Південної провінції Хванхе, поблизу західного узбережжя країни, і пролетіли приблизно 620 км, перш ніж упасти в море.

Південнокорейські військові назвали запуски ракет «серйозною провокацією», яка підриває стабільність на Корейському півострові.

Індійсько-Тихоокеанське командування США заявило, що останні запуски не становлять безпосередньої загрози для персоналу чи території США, або для їхніх союзників, але наголосило, що незаконні програми озброєння КНДР мають дестабілізуючий ефект.