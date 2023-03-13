Міністр економіки Сербії підтримав введення санкцій проти росії

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Марієнко Андрій / УНІАН

Міністр економіки Сербії Раде Башта закликав до введення санкцій проти росії. Він зазначив, що на президента Сербії Александара Вучича здійснюється безпрецедентний тиск.

Про це він написав у своєму Instagram.

«Наша країна вже платить велику ціну через відмову запровадити санкції проти росії, й це стає все більш нестерпним. Як міністр економіки, я не можу прийняти те, як багато тиску чиниться на президента Александара Вучича, а ми мовчимо», — зазначив Башта.

Він наголосив, що підтримує введення санкцій проти рф та підтримує президента Вучича у захисті Сербії та її національних інтересів. Також Башта закликав інших міністрів висловитися з цього питання.

Заяву Башти вже засудила партія «Обʼєднана Сербія», яка перебуває в урядовій коаліції із Сербською прогресивною партією Вучича. Її лідер Драган Маркович заявив, що запровадження санкцій проти рф не припинить війну в Україні, а війну потрібно завершити за столом переговорів.