Міністр економіки Сербії підтримав введення санкцій проти росії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Марієнко Андрій / УНІАН
Міністр економіки Сербії Раде Башта закликав до введення санкцій проти росії. Він зазначив, що на президента Сербії Александара Вучича здійснюється безпрецедентний тиск.
Про це він написав у своєму Instagram.
«Наша країна вже платить велику ціну через відмову запровадити санкції проти росії, й це стає все більш нестерпним. Як міністр економіки, я не можу прийняти те, як багато тиску чиниться на президента Александара Вучича, а ми мовчимо», — зазначив Башта.
Він наголосив, що підтримує введення санкцій проти рф та підтримує президента Вучича у захисті Сербії та її національних інтересів. Також Башта закликав інших міністрів висловитися з цього питання.
Заяву Башти вже засудила партія «Обʼєднана Сербія», яка перебуває в урядовій коаліції із Сербською прогресивною партією Вучича. Її лідер Драган Маркович заявив, що запровадження санкцій проти рф не припинить війну в Україні, а війну потрібно завершити за столом переговорів.
- Сербія традиційно є одним із найближчих союзників росії в Європі. Також вона має тісні економічні звʼязки з рф. Від початку вторгнення Сербія опирається тиску з боку Євросоюзу і не запроваджує санкції проти росії, хоча і є країною-кандидатом на вступ до ЄС і для цього повинна проводити спільну з Євросоюзом зовнішню політику.
- 17 січня президент Сербії Александар Вучич заявив, що росія має припинити вербувати сербів до «ПВК Вагнера». А наступного дня він публічно засудив вторгнення росії в Україну і наголосив, що Крим та Донбас мають належати Україні.