Росія виступила за продовження «зернової угоди», але лише на 60 днів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Lutz Wernitz / Unsplash
Російська сторона після перемовин із представниками ООН погодилася на продовження «зернової угоди». Але лише на 60 днів.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Заступник глави МЗС рф Сергій Вершинін повідомив, що Москва не заперечує проти чергового продовження цієї угоди після закінчення другого терміну 18 березня.
Але він наголосив, що подальша позиція росії залежатиме від прогресу стосовно експорту російської агропродукції. У рф хочуть, щоб Захід послабив санкції для російського продовольства та добрив.
- 22 липня росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна з портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Угоду росія та Україна підписували окремо — кожен із ООН та Туреччиною. Підписів України та росії одночасно на одному документі немає. На початку серпня з портів Одеси вирушив перший караван суден.
- 29 жовтня росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Причиною вона назвала атаку безпілотників на кораблі Чорноморського флоту в Севастопольській бухті. Уже 2 листопада росія передумала і повернулася до «зернової угоди», а 17 листопада угоду офіційно продовжили ще на чотири місяці.