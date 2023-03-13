Росія виступила за продовження «зернової угоди», але лише на 60 днів

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Lutz Wernitz / Unsplash

Російська сторона після перемовин із представниками ООН погодилася на продовження «зернової угоди». Але лише на 60 днів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Заступник глави МЗС рф Сергій Вершинін повідомив, що Москва не заперечує проти чергового продовження цієї угоди після закінчення другого терміну 18 березня.

Але він наголосив, що подальша позиція росії залежатиме від прогресу стосовно експорту російської агропродукції. У рф хочуть, щоб Захід послабив санкції для російського продовольства та добрив.