Сенат Франції, попри протести, проголосував за підвищення пенсійного віку до 64 років
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сенат Франції ухвалив непопулярну пенсійну реформу президента Емманюеля Макрона, через яку на страйк вийшло 1,5 млн людей. Вона пропонує підвищити пенсійний вік з 62 до 64 років.
Про це повідомляє Reuters.
Верхня палата французького парламенту проголосувала за текст законопроєкту після сьомого дня загальнонаціональних страйків. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість виборців виступають проти реформи.
Тепер, коли Сенат ухвалив законопроєкт, його розглядатиме спільний комітет законодавців нижньої і верхньої палати.
Якщо комітет погодиться з текстом, остаточне голосування в обох палатах, ймовірно, відбудеться в четвер.
Якщо уряду забракне голосів у нижній палаті, він усе ще може проштовхнути текст без голосування в парламенті, за так званою процедурою 49:3.
- Навіть якщо у Франції піднімуть пенсійний вік до 64 років, він залишиться одним із найнижчих у Європі. Для порівняння — пенсійний вік в Італії та Німеччині становить 67 років, у Великій Британії — 66, в Іспанії — 65. Однак реформа все одно викликала загальнонаціональні протести. Страйк призвів до серйозних порушень роботи французької залізниці SNCF та транспортної мережі RATP у Парижі.