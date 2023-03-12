Сенат Франції, попри протести, проголосував за підвищення пенсійного віку до 64 років

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Сенат Франції ухвалив непопулярну пенсійну реформу президента Емманюеля Макрона, через яку на страйк вийшло 1,5 млн людей. Вона пропонує підвищити пенсійний вік з 62 до 64 років.

Про це повідомляє Reuters.

Верхня палата французького парламенту проголосувала за текст законопроєкту після сьомого дня загальнонаціональних страйків. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість виборців виступають проти реформи.

Тепер, коли Сенат ухвалив законопроєкт, його розглядатиме спільний комітет законодавців нижньої і верхньої палати.

Якщо комітет погодиться з текстом, остаточне голосування в обох палатах, ймовірно, відбудеться в четвер.

Якщо уряду забракне голосів у нижній палаті, він усе ще може проштовхнути текст без голосування в парламенті, за так званою процедурою 49:3.