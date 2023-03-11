IRIB: Іран завершив угоду купівлі винищувачів Су-35 у росії

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Іран завершив процедуру закупівлі російських винищувачів Су-35. Про це повідомляє іранське державне телебачення IRIB із посиланням на постійне представництво Ірану в ООН.

Літак має вдосконалену радіолокаційну системі і є одним із найпотужніших винищувачів четвертого покоління у світі. Максимальна швидкість цього винищувача становить 1 500 км/год на малій висоті та 2 500 км/год на великій висоті, а ресурс двигунів становить 4 тисячі годин за період служби.

Цей винищувач одночасно озброєний ракетами класу «повітря — повітря», «повітря — земля», протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами. Максимальна вага переносного озброєння Су-35 становить вісім тонн.

Reuters пише, що в складі ВПС Ірану лише кілька десятків ударних літаків: як російські, так і застарілі американські моделі, придбані до іранської революції 1979 року.

У 2018 році Іран заявив, що розпочав виробництво винищувача Kowsar для використання у своїх ВПС. Деякі військові експерти вважають, що цей реактивний літак є точною копією F-5, вперше виробленого в США в 1960-х роках.