У США оголосили лауреатів антипремії «Золота малина». Найгірший фільм — «Білявка»

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У Лос-Анджелесі оголосили імена володарів «Золотої малини» — антипремії за найгірші досягнення в кінематографі. Найгіршим фільмом визнали стрічку про життя Мерилін Монро «Білявка» з Аною де Армас. Картина також перемогла в номінації «Найгірший сценарій».

Оргкомітет «Золотої малини» назвав цей фільм «женоненависницьким, непристойним і помилковим», і що він «безсоромно використовує памʼять про покійну Мерилін Монро».

У номінації «Найгірша жіноча роль» організатори визнали переможцями самих себе, адже раніше включили до списку претендентів 12-річну актрису Райан Кіру Армстронг. Вони вибачилися та пообіцяли більше не номінувати неповнолітніх акторів (і змінили відповідні правила).

Том Генкс — переможець у двох номінаціях за роль в «Елвісі»: найгірший актор другого плану та найгірший екранний дует (Том Генкс та його «латексне обличчя»).

Супергеройський фільм «Морбіус» також отримав дві нагороди: за найгіршу чоловічу роль Джареда Лето та найгіршу жіночу роль другого плану у виконанні Адріа Архони. Серед інших переможців були «Піноккіо» (Disney) як найгірший римейк, плагіат чи продовження, а найгірший режисер — Machine Gun Kelly та Mod Sun за стрічку «Доброго трауру».