Вперше з 1961 року. Червона доріжка на врученні «Оскару» буде не червоною
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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У США вперше з 1961 року церемонія вручення премії «Оскар» пройде без червоної килимової доріжки. Цього разу організатори розгорнуть килим кольору шампанського.
Про це пише The Associated Press.
Рішення змінити колір ухвалили креативні консультанти: редакторка Vogue Ліза Лав та креативний директор костюмованого балу Met Gala Рауль Авіл. За словами Лав, жодних суперечок щодо цього не було. Вони спробували й інші кольори, але вони здалися занадто темними.
«Ми обрали цей гарний колір охри, який нагадує захід сонця, бо це захід сонця перед золотою годиною», — сказала Лав.
Червона доріжка «Оскара» зʼявилася в 1961 році, або на 33-й церемонії вручення премії. Це була перша церемонія, яку транслювали на телебаченні на каналі ABC. Широка телевізійна публіка не бачила червоної килимової доріжки у всій її красі до 1966 року — тоді відбулася перша трансляція церемонії в кольорі.
- Червона доріжка 95-ї церемонії «Оскар» відкривається в неділю, 12 березня, у прямому етері на телеканалі ABC. Ось список номінантів.