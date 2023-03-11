Данія протягом весни передасть в Україну перші танки Leopard 1

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Виконувач обовʼязків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен очікує, що перші танки Leopard 1 вирушать в Україну протягом весни. Він побував на підприємстві Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), де ці машини готують до відправки.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Данії.

Там також зазначили, що уряд розпочав співпрацю з Німеччиною та Нідерландами з метою передати Україні щонайменше 100 танків Leopard 1.

«Данія розпочала проєкт з модернізації великої кількості танків Leopard 1A5 спільно з Нідерландами та Німеччиною на початку лютого. Першим етапом проєкту є поставка танків для двох батальйонів — що еквівалентно приблизно 80 танкам — у найкоротший термін. Очікується, що перші танки будуть готові навесні і використовуватимуться для тренувань українських військових», — повідомили в данському оборонному відомстві.

У межах проєкту Україні запропонують навчання на танках, а також запасні частини та комплект боєприпасів.