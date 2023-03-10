Суд «ЛНР» дав 13 років колонії полоненому засновнику «Громадського радіо» Максиму Буткевичу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Російський суд «ЛНР» дав 13 років колонії українському військовополоненому, правозахиснику і засновнику «Громадського радіо» Максиму Буткевичу.
Як повідомляє «Медіазона», окупанти визнали його винним у нібито «воєнних злочинах».
Йому інкримінували дві статті — жорстоке поводження з цивільним населенням та замах на вбивство. Слідчий комітет рф стверджує, що Буткевич був командиром взводу в окремому спецбатальйоні «Берлінго» і у червні минулого року в Сєвєродонецьку нібито вистрілив з гранатомета по підʼїзду житлового будинку, чим поранив двох людей.
Також маріонеткові суди росії засудили до увʼязнення ще двох українських полонених військових — Віктора Похозея та Владислава Шеля. Перший отримав 8,5 року колонії, а другий — 18,5 року. Шеля у Слідчому комітеті називають бійцем полку «Азов».
- Правозахисник Максим Буткевич став до лав захисників України на початку березня 2022 року. Російські пропагандисти повідомили про взяття його в полон у районі захоплених пунктів Золоте і Гірське (Луганська область) 24 червня, опублікувавши відео допиту.