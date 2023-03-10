СБУ повідомила про підозру екскерівникам «Антонова», які перешкоджали підготовці оборони аеродрому в Гостомелі

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СБУ повідомила про підозру екскерівникам «Антонова» за перешкоджання підготовці оборони аеродрому в Гостомелі.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення, у січні-лютому чиновники не допустили військових Національної гвардії України у Гостомельський аеропорт і не дали підготувати його для захисту.

Це призвело до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому, навколишніх населених пунктів і до знищення літака Ан-225 «Мрія».

Слідчі СБУ повідомили трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків).

За інформацією джерел «Бабеля», мова йде про ексдиректора «Антонова» Сергія Бичкова, начальника безпеки Олександра Нетьосова та директора Михайла Харченка.

Бичкова і Нетьосова триматимуть під вартою. За даними джерел «Бабеля», Михайло Харченко виїхав з України і ймовірно зараз перебуває у тимчасово окупованому Криму. Його оголосили у розшук. Тривають заходи щодо притягнення Харченка до відповідальності.

Усім трьом фігурантам загрожує до 15 років увʼязнення.