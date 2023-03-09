Діти принца Гаррі та Меган Маркл отримали титули принца та принцеси
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Діти герцога та герцогині Сассекських офіційно названі принцом та принцесою. Про це йдеться на офіційному сайті королівської родини.
Відтак трирічний Арчі та однорічна Лілібет шостий та сьома в черзі на престол.
Про статус принца і принцеси стало відомо наступного дня після хрещення Лілібет. Раніше діти значилися як майстер Арчі Маунтбеттен-Віндзор та міс Лілібет Маунтбеттен-Віндзор.
Принц Арчі Сассекський та принцеса Лілібет Сассекська не отримали титулів при народженні, оскільки були правнуками монарха. У Великій Британії, згідно з правилами 1917 року, дітям та онукам суверена давали автоматичне право на титули Його Королівської Високості, принца та принцеси.
- 10 вересня принц Чарльз Філіпп Артур Джордж офіційно став королем Великої Британії. Він зійшов на престол під імʼям Карл ІІІ. Його коронація відбудеться в суботу, 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві. Під час церемонії також коронують королеву-консорта Каміллу.