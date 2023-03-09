«Провокація, зрежисирувана в Кремлі». СБУ відреагувала на звинувачення про замах на керівництво Придністровʼя
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- Анна Холоднова
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Getty Images
Звинувачення Служби безпеки України в підготовці теракту в невизнаному Придністровʼї слід розглядати виключно як провокацію, зрежисирувану в Кремлі.
Про це заявили у пресслужбі СБУ.
«Служба безпеки України закликає не сприймати всерйоз нісенітниці, за поширенням яких вбачається чітка мета росії – розхитати ситуацію на території, яка фактично є окупованою та підконтрольною їй, звинувативши в цьому нашу державу», — наголосили у Службі безпеки.
- 9 березня 2023 року так зване міністерство держбезпеки невизнаного Придністровʼя звинуватило українську Службу безпеки в підготовці замаху на низку посадових осіб ПМР. Російські ЗМІ тим часом стверджують, що замах нібито готувався на лідера ПМР Вадима Красносельського.
- Відомство заявило, що запобігло теракту і затримало підозрюваних. Вони вже нібито дають свідчення. Подробиці обіцяють згодом, але чомусь на Першому Придністровському телеканалі у фільмі-розслідуванні, який показуватимуть о 20:00.