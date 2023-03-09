У Франції Сенат проголосував за підвищення пенсійного віку до 64 років, попри масштабні протести
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
У Франції верхня палата парламенту проголосувала за підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років.
Про це пише Reuters.
За головну статтю 7 реформи про пенсійний вік віддав голос 201 член Сенату, 115 сенаторів були проти.
Цього тижня верхня палата парламенту Франції має схвалити інші статті законопроєкту. Наступного тижня його планують передати на розгляд комітету між законодавцями Сенату та Національних зборів (нижньої палати французького парламенту). Урядовці сподіваються, що парламент схвалить пенсійні зміни до кінця березня.
Уряд Франції раніше погодився знизити пенсійний вік до 64 замість 65, як спочатку пропонувалося в проєкті закону, та погодився гарантувати мінімальну пенсію у розмірі €1 200 для всіх.
- Навіть якщо у Франції піднімуть пенсійний вік до 64 років, він залишиться одним із найнижчих у Європі. Для порівняння — пенсійний вік в Італії та Німеччині становить 67 років, у Великій Британії — 66, в Іспанії — 65. Однак реформа все одно викликала загальнонаціональні протести. Страйк призвів до серйозних порушень роботи французької залізниці SNCF та транспортної мережі RATP в Парижі. У всій країні майже зупинився громадський транспорт.