У Грузії відкликали скандальний законопроєкт про «іноагентів»

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У Грузії парламентська більшість вранці 9 березня оголосила, що відкликає з парламенту законопроєкт про «іноагентів», що викликав хвилю акцій протесту в країні та занепокоєння західних партнерів.

Про це ідеться у заяві правлячої партії «Грузинська мрія».

На думку партії, рішення ухвалили у звʼязку з «поточними політичними процесами навколо закону» та після консультацій між політрадою «Грузинської мрії», «Народної сили» та депутатами парламентської більшості.

«Грузинська мрія» вважає, що «машина брехні змогла представити законопроєкт у негативному світлі і ввести в оману певну частину громадськості», законопроєкт був «наклеєний на хибний ярлик російського закону» і його ухвалення в першому читанні було «представлено як відхилення від європейського курсу очах частини суспільства».

Представництво Євросоюзу в Грузії підтримало рішення відкликати законопроєкт.

«Ми вітаємо заяву правлячої партії про відкликання законопроекту про «іноземний вплив». Ми закликаємо всіх політичних лідерів Грузії відновити проєвропейські реформи інклюзивним та конструктивним чином для досягнення статусу кандидата [на вступ до ЄС]», — йдеться у заяві представництва у Twitter.

Уночі з 8 на 9 березня у Грузії тривали протести проти цього законопроєкту. У Тбілісі поліція застосовувала сльозогінний газ та водомети, демонстранти кидали каміння, підпалювали сміттєві баки, будували барикади.