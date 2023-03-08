Україна заявила про солідарність з грузинським народом, який виступив проти закону про «іноагентів»

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Getty Images / «Бабель»

Україна висловила солідарність із грузинським народом «в його прагненні продовжити розбудову європейського майбутнього Грузії».

Позицію 8 березня оприлюднило Міністерство закордонних справ України, яке уважно стежить за подіями в Тбілісі.

МЗС заявляє, що Грузія як держава, яка прагне здобути членство в Європейському Союзі, має неухильно гарантувати громадянам їхні основоположні права та свободи, зокрема право на мирний протест.

Україна також взяла до уваги намір президента Грузії Саломе Зурабішвілі ветувати закон про так званих іноземних агентів.

«Поділяємо позицію ЄС про те, що проєкт закону в його нинішній редакції суперечить європейським цінностям та стандартам», — додали в МЗС.

Акція протесту проти закону про «іноагентів». Тбілісі, 7 березня 2023 рік. Getty Images / «Бабель»