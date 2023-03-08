Україна заявила про солідарність з грузинським народом, який виступив проти закону про «іноагентів»
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Україна висловила солідарність із грузинським народом «в його прагненні продовжити розбудову європейського майбутнього Грузії».
Позицію 8 березня оприлюднило Міністерство закордонних справ України, яке уважно стежить за подіями в Тбілісі.
МЗС заявляє, що Грузія як держава, яка прагне здобути членство в Європейському Союзі, має неухильно гарантувати громадянам їхні основоположні права та свободи, зокрема право на мирний протест.
Україна також взяла до уваги намір президента Грузії Саломе Зурабішвілі ветувати закон про так званих іноземних агентів.
«Поділяємо позицію ЄС про те, що проєкт закону в його нинішній редакції суперечить європейським цінностям та стандартам», — додали в МЗС.
- 7 березня парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроєкт про «іноагентів». Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус «іноагентів». Це фактично копія російського закону. Після ухвалення законопроєкту в Тбілісі почалися масові протести, до учасників акції застосували водомети, світлошумові гранати і сльозогінний газ. У перший день протестів затримали 66 людей.
- У ЄС заявили, що законопроєкт суперечить умовам вступу країни до блоку, посольство США в Грузії назвало ухвалення цього документа «чорним днем для грузинської демократії», а президент Саломе Зурабішвілі заявила, що ветує закон.