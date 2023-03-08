Sky News: Іран таємно передав росії морем мільйони набоїв і сотні тисяч снарядів
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Giwrgos Mertis
Іран таємно постачав росії велику кількість куль, мінометних снарядів та інших боєприпасів для війни в Україні та планує надіслати ще більше.
Про це Sky News повідомило джерело у сфері безпеки.
За його даними, в січні два вантажних судна під російським прапором вийшли з іранського порту і попрямували до росії через Каспійське море. Вони перевозили приблизно 100 мільйонів куль, близько 300 тисяч снарядів для реактивних систем залпового вогню, мінометів і кулеметів, а також 10 тисяч бронежилетів і касок.
«Росія продовжує використовувати Іран як «тилову базу», — сказав співрозмовник Sky News.
Також він повідомив, що два вантажних судна, які ймовірно брали участь у цій операції, називалися Musa Jalil і Begey. Обидва ходять під російським прапором. Один з них вийшов з Ірану приблизно 10 січня, а інший — приблизно 12 січня. Судна перевозили близько 200 транспортних контейнерів, наповнених зброєю.
Трекер MarineTraffic 9 січня зафіксував два кораблі в іранському порту Амірабад на Каспійському морі. На супутникових знімках, зроблених наступного дня, видно, що принаймні одне з суден все ще знаходиться в порту. Musa Jalil вийшов з порту близько 10:00 за місцевим часом 10 січня, а Begey — того ж дня.
За даними трекера, 12 січня обидва судна з невідомої причини зупинялися біля берегів Туркменістану на пару днів. Потім Musa Jalil і Begey перетнули Каспійське море і прибули в російський порт Астрахань 27 січня. Кораблі залишили його 3 лютого.
- 1 листопада видання CNN із посиланням на західних чиновників, які уважно стежать за програмою озброєння Ірану, написало, що Іран планує передати росії приблизно тисячу балістичних ракет і дронів для війни проти України.
- Наприкінці листопада воєнна розвідка України повідомила, що поки не фіксувала передачі Іраном балістичних ракет росії для ударів по Україні.
- Керівник «Моссаду» Девід Барнеа також зазначав, що Іран прагне розширити постачання сучасної зброї до росії.
- Видання Financial Times із посиланням на власні джерела писало, що росія поки що відмовилася купувати в Ірану балістичні ракети. Захід пригрозив їй, що у такому разі теж передасть Україні далекобійні ракети.