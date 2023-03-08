Sky News: Іран таємно передав росії морем мільйони набоїв і сотні тисяч снарядів

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Giwrgos Mertis

Іран таємно постачав росії велику кількість куль, мінометних снарядів та інших боєприпасів для війни в Україні та планує надіслати ще більше.

Про це Sky News повідомило джерело у сфері безпеки.

За його даними, в січні два вантажних судна під російським прапором вийшли з іранського порту і попрямували до росії через Каспійське море. Вони перевозили приблизно 100 мільйонів куль, близько 300 тисяч снарядів для реактивних систем залпового вогню, мінометів і кулеметів, а також 10 тисяч бронежилетів і касок.

«Росія продовжує використовувати Іран як «тилову базу», — сказав співрозмовник Sky News.

Також він повідомив, що два вантажних судна, які ймовірно брали участь у цій операції, називалися Musa Jalil і Begey. Обидва ходять під російським прапором. Один з них вийшов з Ірану приблизно 10 січня, а інший — приблизно 12 січня. Судна перевозили близько 200 транспортних контейнерів, наповнених зброєю.

Трекер MarineTraffic 9 січня зафіксував два кораблі в іранському порту Амірабад на Каспійському морі. На супутникових знімках, зроблених наступного дня, видно, що принаймні одне з суден все ще знаходиться в порту. Musa Jalil вийшов з порту близько 10:00 за місцевим часом 10 січня, а Begey — того ж дня.

За даними трекера, 12 січня обидва судна з невідомої причини зупинялися біля берегів Туркменістану на пару днів. Потім Musa Jalil і Begey перетнули Каспійське море і прибули в російський порт Астрахань 27 січня. Кораблі залишили його 3 лютого.