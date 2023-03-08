У Грузії спецпризначенці відігнали протестувальників від будівлі парламенту. Серед активістів є постраждалі та затримані

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У ніч проти 8 березня спецпризначенці відігнали людей, які протестували перед будівлею парламенту Грузії, та зайняли прилеглі вулиці.

Про це пише проєкт «Радіо Свобода» «Ехо Кавказу».

Протестувальники перебувають за барикадами силовиків. Поліція розганяла активістів водою та сльозогінним газом. Кілька людей постраждали, також є затримані. Скільки саме — поки що невідомо.