«Спроба створити загрозу»: у МЗС України відкинули звинувачення Лукашенка в теракті на аеродромі «Мачулищі»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
У Міністерстві закордонних справ України відкинули звинувачення самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в нібито організації теракту на білоруському аеродромі «Мачулищі». Там зазначили, що так Лукашенко хоче створити штучну загрозу.
Про це написав речник МЗС України Олег Ніколенко у своєму Facebook.
«Категорично відкидаємо інсинуації Олександра Лукашенка про нібито причетність української сторони до подій на аеродромі «Мачулищі». Очевидно, що це є черговою спробою створити штучну загрозу зі сторони України заради виправдання своєї підтримки агресії росії», — зазначив він.
За його словами, загрозу потрібно шукати не в Україні, а в росії, яка намагається втягнути Білорусь у війну.
Водночас персональні випади Лукашенка в бік Зеленського в МЗС назвали «актом безсилля».
- Вранці 26 лютого на білоруському аеродромі в Мачулищах пролунали вибухи, пошкоджено російський військовий літак ДРЛО А-50 (ось відео з дрона, який вдарив по літаку). 2 березня пошкоджений А-50 відправили на ремонт до росії.
- 5 березня в Білорусі почали масові обшуки через вибухи на аеродромі «Мачулищі». Правозахисний центр «Вясна» повідомляє, що обшуки проводять співробітники КДБ. Під підозрою опинилися всі, кого судили або карали за політичними адміністративними статтями з 2020 по 2023 рік. Вже відомо про затримання щонайменше десяти людей. Затриманих відправляють до слідчого ізолятора КДБ.
- Через два дні Лукашенко заявив про затримання «українського терориста» і двадцяти причетних до диверсії на «Мачулищах». Він також заявив, що до цієї операції причетна Україна, і назвав президента України Володимира Зеленського гнидою.