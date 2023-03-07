«Спроба створити загрозу»: у МЗС України відкинули звинувачення Лукашенка в теракті на аеродромі «Мачулищі»

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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

У Міністерстві закордонних справ України відкинули звинувачення самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в нібито організації теракту на білоруському аеродромі «Мачулищі». Там зазначили, що так Лукашенко хоче створити штучну загрозу.

Про це написав речник МЗС України Олег Ніколенко у своєму Facebook.

«Категорично відкидаємо інсинуації Олександра Лукашенка про нібито причетність української сторони до подій на аеродромі «Мачулищі». Очевидно, що це є черговою спробою створити штучну загрозу зі сторони України заради виправдання своєї підтримки агресії росії», — зазначив він.

За його словами, загрозу потрібно шукати не в Україні, а в росії, яка намагається втягнути Білорусь у війну.

Водночас персональні випади Лукашенка в бік Зеленського в МЗС назвали «актом безсилля».