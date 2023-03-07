Україна почала перемовини з партнерами про продовження «зернової угоди». Для цього до Києва приїде генсек ООН
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Україна розпочала перемовини з партнерами з приводу продовження та розширення «зернової угоди». Її термін дії завершиться 18 березня.
Про це пише Reuters.
Україна почала онлайн-переговори з партнерами щодо розширення Чорноморської зернової ініціативи, спрямованої на те, щоб і надалі мати можливість постачати зерно на світові ринки.
За даними джерел, Україна не веде переговорів із росією, але в Києва є розуміння, що з росіянами комунікують партнери.
«Ситуація з переговорами досить складна. Зараз багато залежить не від нас, а від партнерів», — розповіло джерело.
Тим часом 7—8 березня в Києві з візитом перебуватиме генсек ООН Антоніу Гутерреш. У середу він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, з яким обговорюватиме продовження «зернової угоди».
- 22 липня росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна з портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Угоду росія та Україна підписували окремо — кожен із ООН та Туреччиною. Підписів України та росії на одному документі немає. На початку серпня з портів Одеси вирушив перший караван суден.
- 29 жовтня росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Причиною вона назвала атаку безпілотників на кораблі Чорноморського флоту в Севастопольській бухті. Уже 2 листопада росія передумала і повернулася до «зернової угоди», а 17 листопада угоду офіційно продовжили ще на чотири місяці.